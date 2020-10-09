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Глава Тамбова посетила городскую периферию
Сегодня, 10:25
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Глава города Тамбова Наталия Макаревич побывала на улицах Фрунзе, Солнечной и Физкультурников, где проводятся работы по благоустройству территории. В частности, рабочие подрядной организации начали ремонтировать проезжую часть по улице Фрунзе и участку Летного переулка.
Руководитель областного центра посетил и другие проезжие части, оценила качество выполненных работ.
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