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На службу призовут почти 900 новобранцев
Сегодня, 09:42
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В Тамбовской области продолжается призывная кампания. На службу планируют отправить почти 900 новобранцев из Тамбовской области. В условиях пандемии каждый призывник пройдёт тест на коронавирус на областном сборном пункте, получит средства защиты органов дыхания.
«За весь весенний призыв не допущено ни одного случая заболевания коронавирусом среди призывников», - отмечает военный комиссар области Алексей Доготер.
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