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Алексей Доготер - новый военный комиссар Тамбовской области
Сегодня, 09:27
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Приказом Министра обороны РФ новым военным комиссаром Тамбовской области был назначен Алексей Доготер. Он пришел на смену Александру Гнутову.
Алексей Иванович Доготер родился 1 января 1974 г. в с. Трифешты (Республика Молдова). На военной службе с 1991 г. До нового назначения был командиром 25-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Участвовал в боевых действиях, имеет боевые награды.
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