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Пороховой завод оштрафовали на 1,5 млн рублей
Сегодня, 09:34
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Управление Росприроднадзора выявило серьезные нарушения природоохранного законодательства в деятельности Тамбовского порохового завода. В частности, выявлено превышение ПДК, загрязняющих вещества при сбросе сточных вод в водные объекты.
Кроме того, был установлен факт загрязнения участка земли маслами и мазутом. За это предприятие оштрафовали на полтора миллиона рублей.
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