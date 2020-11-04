|
|
В Тамбове сотрудники полиции накрыли два притона
На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера). Проститутки работали в бане на улице Ипподромной и в сауне на бульваре Энтузиастов.
По предварительной информации в организации притонов подозреваются администраторы банно-оздоровительных заведений. Организация занятия проституцией уголовно наказуемое деяние.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.
Сегодня депутаты Мичуринского районного Совета избрали главой района Галину Шеманаеву, которая ранее занимала этот пост.
Жители южной части областного центра просят установить дополнительные остановочные павильоны для общественного транспорта в частности в районе ул. Астраханской и «Динамо».
За минувшие сутки в Тамбовской области COVID-19 выявили у 99 человек это максимальный показатель за последнее время.
На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера).
Недавно тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет в том числе о строительстве дорог в Знаменском районе, где было украдено 117 млн
В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в Мордовском районе врачи проводят консультации по телефону. Медики оценивают состояния здоровья инфицированных смертельной инфекцией дистанционно.
Обманутые дольщики - давняя проблема, решить которую власти пытаются не первый год. В нашем регионе предложенная областными властями по созданию дорожной карты с привлечением ответственных застройщиков для достройки проблемных домов пока по большей части буксует. Такого мнения придерживается
В Тамбовской области с 3 ноября введены дополнительные ограничительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
От имени десятков жителей и предпринимателей г.Рассказово местный житель обратился к главе администрации области с просьбой, оказать содействие в ремонте участка дороги по улице Советской, от дома 106-А переходящую в улицу Индустриальную, до завода «РЕМАТРА». Участок дороги составляет менее 1 км.
По-прежнему находится в производстве в следственных органах уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы, бывшего директора «АИЖК» Михаила Шубина.
По улице Андреевской, 33 в городе Тамбове в очередной раз приостановили строительные работы, которые велись незаконно в разрез с определением суда.
На территории Тамбовской области официально зарегистрировано 10036 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, каждый день фиксируется почти по 100 человек.
В городе Тамбове сотрудники полиции и администрации города проверяют соблюдение масочного режима посетителями торговых центров.
Сегодня, 2 ноября, в дома первого замглавы Котовска Людмилы Хлусовой прошли обыски. Также следственные мероприятия проводятся в Котовской городской администрации и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», офис которого находится на улице Свободы. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования
В Тамбовскую область пришла настоящая осень, новая рабочая неделя не порадует нас теплом.
Администрация города Мичуринска и крупные предприятия приняли решение направить водителей и транспорт на помощь медикам для объезда коронавирусных больных.
В Тамбовскую область поступило 168 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых и более 80 тыс. доз для детей и беременных женщин.
Региональный государственный экологический надзор подвел промежуточные итоги своей работы. За девять месяцев к административной ответственности привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства, общий размер штрафных санкций достигает 2 млн рублей.
Региональный штаб сообщает, что 1 ноября зафиксировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На базе муниципального полигона ТКО в Петровском районе на днях заработал мусоросортировочный комплекс, который эксплуатирует ООО «Рассказовская экологическая компания».