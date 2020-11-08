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Главу сельсовета оштрафовали за нецелевое использование средств
Вчера, 09:49
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Главу Большелиповицкого сельсовета Тамбовского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за нецелевое использование бюджетных средств. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что из бюджета на выполнение работ по благоустройству выделили 380 тысяч рублей.
Деньги планировали направить на благоустройство территории вокруг «Большелиповицкого СДК» и возвести детскую площадку в селе Большая Липовица по улице Красавка. Но глава сельсовета решил установить спортивную и детскую площадку в другом селе.
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