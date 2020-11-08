Главу сельсовета оштрафовали за нецелевое использование средств 0 Главу Большелиповицкого сельсовета Тамбовского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за нецелевое использование бюджетных средств.

Больше года в Мичуринском районе не могут отремонтировать кровлю в доме 0 Прокурором Мичуринского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в отношении руководителя подрядной организации ООО «Эконом плюс».

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону» 0 На базе очередного медицинского учреждения Тамбовской области – Рассказовской ЦРБ был развернут дистанционный центр наблюдения за пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, и принимающими лечение на дому.

Возбуждено очередное уголовное дело за распространение порнографии 0 Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) в отношении жителя города Тамбова.

Школьников переводят на дистанционное обучение 0 Учащихся общеобразовательных учреждений города Тамбова с 5 по 8 класс переводят на дистанционное обучение в период с 9 по 14 ноября.

В Тамбовской области увеличивается число жертв коронавируса 0 В Тамбовской области практически каждый день фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 8 ноября диагноз поставили еще 105 пациентам.

Синоптики обещают снег через несколько дней 0 Погода меняется стремительным образом. Дожди будут лить и в выходные, и в первую половину предстоящей недели.

ПАО «Квадра» навязывала невыгодные условия управляющим организациям 0 ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» исполнило предупреждение Тамбовского УФАС России о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. На поставщика тепла и горячей воды пожаловались управляющие компании.

Конкурс на выборы главы Тамбова будет объявлен в понедельник 0 9 ноября депутаты Тамбовской городской Думы планируют принять решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Коммунисты встретили годовщину Октябрьской революции на улицах Тамбова 0 С учетом ограничительных мер, коммунисты и сторонники отметили 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции на улицах областного центра и в других муниципальных образованиях.

Управляющий компанией «Микроденьги» стал депутатом гордумы 0 После того как депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольга Андреева сложила свои полномочия на ее место был рекомендован предприниматель Валерий Иржанов.

Жителей области ждет ненастная погода и снег 0 В ближайшие выходные жителей Тамбовской области ждет ненастная погода – дожди и туман.

От коронавируса умер главный терапевт Моршанской ЦРБ 0 Коронавирус не щадит никого, на днях от осложнений вызванных заболеваем, умер главный терапевт Моршанской ЦРБ Бояринова Марина Геннадьевна.

В Рассказовском районе осуществляют поджог сухой травы? 0 По информации администрации Рассказовского района в муниципалитетах района продолжают убирать мусор и наводят санитарный порядок.

Внимание: обязательный режим самоизоляции продлен до 3 декабря 0 Администрация Тамбовской области на фоне ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией приняла решение продлить на территории региона обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 3 декабря.

В администрации города проведено совещание по проблемам беспризорных животных 0 Сегодня в администрации города Тамбова было проведено рабочее совещание по вопросу проблемы беспризорных животных в областном центре. Тамбовчане продолжают жаловаться на бездомных собак. По их рассказам, в разных частях города животные сбиваются в стаи, порой ведя себя достаточно агрессивно.

В Мичуринском районе депутаты избрали главу 0 Сегодня депутаты Мичуринского районного Совета избрали главой района Галину Шеманаеву, которая ранее занимала этот пост.

Горожане просят установить дополнительные автобусные остановки 0 Жители южной части областного центра просят установить дополнительные остановочные павильоны для общественного транспорта в частности в районе ул. Астраханской и «Динамо».

В регионе продолжает ухудшаться ситуация по коронавирусу 0 За минувшие сутки в Тамбовской области COVID-19 выявили у 99 человек это максимальный показатель за последнее время.

В Тамбове сотрудники полиции накрыли два притона 0 На днях сотрудники полиции накрыли два притона (заведений, где оказывались услуги сексуального характера).