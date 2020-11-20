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Префектура «Олимпийский парк» выдвинула администрации 10 пунктов
Вчера, 09:33
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Вчера в администрации города Тамбова прошло совещание с участием представителей префектуры «Олимпийский парк». Активисты выдвинули руководству города список из десяти пунктов, которые требуют скорейшего решения. Где-то нужна парковка, не хватает светофорного регулирования, лежащих полицейских и другие вопросы.
Отдельна была обсуждена тема обустройства детских площадок и выделения помещений для организации досуга. По словам врио главы города Максима Косенкова «по мановению волшебной палочки» решить все обозначенные вопросы невозможно, но должна быть положительная динамика.
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