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В Тамбовской области могут поменять прокурора
Вчера, 19:35
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По информации издания «Ъ-Черноземье» в ближайшее время прокуроры Александр Гулягин (Воронежская область) и Николай Саврун (Тамбовская область) могут поменяться постами.
В Совет федерации Федерального Собрания РФ поступило представление В.В. Путина по кандидатурам на должности прокуроров пяти регионов, в том числе по Тамбовской и Воронежской области.
Стоит отметить, что Николай Саврун возглавил прокуратуру Тамбовской области в марте текущего года.
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