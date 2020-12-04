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500 тонн некачественного щебня хотели использовать при строительстве дорог
4 декабря 2020
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Представителям ОНФ удалось добиться замены 500 тонн некачественного щебня, который хотели использовать в качестве основания при строительстве дорог на улицах Агапкина и Запрудной в областном центре.
По результатам экспертной оценки первоначальный щебень не проходил по содержанию металлических примесей, что могло привести к появлению разрушения асфальта.
Кроме того, активисты обнаружили недостаточное уплотнение асфальта и трещины на новом покрытии общей площадью более 250 кв. м.
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