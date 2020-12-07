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Тамбовских переписчиков обеспечат отпугивателями для собак
Сегодня, 09:16
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Весной следующего года пройдёт основной этап всероссийской переписи населения. В Тамбовской области для проведения работы будет задействовано 2802 переписчика и контролёра.
Для безопасности переписчиков их обеспечат масками, перчатками, а также раздадут отпугиватели для собак, поскольку ранее одним из самых частых происшествий было нападение собак.
Главным нововведением переписи в 2021 году станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале государственных услуг.
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