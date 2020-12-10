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Новогодние утренники будут проводить без родителей
Вчера, 10:14
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В Тамбовской области с 20 декабря разрешили проводить в детских садах новогодние утренники, но без участия родителей. Послабление связано с тем, что среди детей дошкольного возраста процент заражений коронавирусом относительно невысок, и они переносят болезнь, как правило, в легкой форме.
Утренники будут организованы для каждой группы отдельно.
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