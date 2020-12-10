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С 14 декабря школьники Тамбова переходят на дистант
По решению регионального штаба по противодействию с распространением коронавирусной инфекцией школьники города Тамбова 5-11 классов с 14 декабря будут обучаться дистанционно.
«Решение о продлении дистанционного обучения принято с целью сохранения здоровья детей и разобщения детских коллективов», — заявили в управлении образования и науки Тамбовской области.
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