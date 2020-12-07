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» » Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Сегодня, 09:48
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Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучениеНа фоне роста заболеваемости коронавирусом власти города Тамбова приняли решение с 14 по 25 декабря перевести учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы на дистанционное обучение.

Ранее родители тамбовских школьников просили перевести учащихся на дистанционное обучение.

Иллюстрация: atazhukinososh1.edu07.ru
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Учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

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