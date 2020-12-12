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В Тамбовской области проверили аптеки на наличие лекарств
Сегодня, 10:36
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В рамках проекта «Народный контроль» в Тамбовской области общественные контролеры проверили аптеки на наличие лекарств и стоимость продукции. В мониторинге участвовали 62 аптеки из разных муниципальных образований области.
По информации координаторов проекта необходимые лекарства в аптеках есть, факты завышения стоимости цен не зафиксированы. Завышенной считалась цена, поднявшаяся более чем на 30%.
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