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По улице Октябрьской временно запретят стоянку и остановку транспорта
В связи с работами по установке линии наружного освещения по улице Октябрьская города Тамбова до 18 декабря, на участке от Карла Маркса до Советской, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.
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