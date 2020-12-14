Вновь сорваны сроки ремонта коллектора по ул. Гастелло 0 «Тамбовские коммунальные системы» в срок до 15 декабря должны были завершить реконструкцию магистрального коллектора по ул. Гастелло в городе Тамбове, но до настоящего момента работы не выполнены. На это обратил внимание председатель комитета ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров.

Тамбовская область во власти снегопада и сильного ветра 0 В Тамбовской области кардинальным образом изменилась погода, на смену морозам пришел снегопад и сильный ветер, который усилился до 12 м/с.

По улице Октябрьской временно запретят стоянку и остановку транспорта 0 В связи с работами по установке линии наружного освещения по улице Октябрьская города Тамбова до 18 декабря, на участке от Карла Маркса до Советской, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Тамбов борется за звание самый привлекательный город 0 Город Тамбов принимает участие во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор», в том числе борется за звание самый привлекательный и узнаваемый город России».

Около Тамбова нашли противотанковую мину 0 Под Тамбовом в селе Смычка в Тамбовском районе была обнаружена противотанковая мина.

В Моршанске под колёсами ВАЗа погиб 55-летний мужчина 0 В городе Моршанске произошла трагедия - 55-летний мужчина оказался под колесами автомобиля.

В Тамбовской области проверили аптеки на наличие лекарств 0 В рамках проекта «Народный контроль» в Тамбовской области общественные контролеры проверили аптеки на наличие лекарств и стоимость продукции.

Крупнейшую строительную организацию Тамбова хотят обанкротить 0 «Газпром межрегионгаз Тамбов» подал в суд заявление о банкротстве строительной компании ООО «Жилищная инициатива-5», которая занимается выпуском строительных материалов, так и капитальным строительством.

Ахлебиновскую рощу планируют расчистить от мусора 0 Во время субботнего объезда руководства города Тамбова особое внимание было уделено уборки от мусора территории Ахлебиновской рощи.

В Тамбове возможно возникновение проблем с общественными перевозками 0 Сфера общественных перевозок города Тамбова близка к кризисному состоянию, об этом заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Отметим, что из-за снижения пассажиропотока в два раза сократилось количество машин на маршруте №30 «Автовокзал «Тамбов» — Рылеева — Автовокзал «Тамбов», а

КПК «Золотая Русь» по решению суда начали банкротить 0 Вчера Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношение КПК «Золотая Русь». Требование Центрального Банка РФ, который обратился в суд признали обоснованным, также был утвержден конкурсный управляющий.

В Тамбовской области резко изменится погода 0 Уже завтра в Тамбовской области на смену антициклону и морозам придет потепление и осадки.

С 14 декабря школьники Тамбова переходят на дистант 0 По решению регионального штаба по противодействию с распространением коронавирусной инфекцией школьники города Тамбова 5-11 классов с 14 декабря будут обучаться дистанционно.

В двух школьных столовых Тамбова выявлены нарушения СанПиН 0 Прокуратура выявила нарушения СанПиН в двух школьных столовых. В частности, в 24-й школе обнаружены сразу несколько серьезных, с точки зрения прокуратуры, нарушения: овощи хранились на полу, отсутствовали москитные сетки на окнах и дверных проёмов столовой.

Медики предупреждают об опасности чрезмерного потребления антибиотиков 0 Медики в Тамбовской области предупреждают об опасности бесконтрольного потребления антибиотиков на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Некоторые употребляют сильнодействующие лекарства без назначения врача и в качестве профилактических мер.

Новогодние утренники будут проводить без родителей 0 В Тамбовской области с 20 декабря разрешили проводить в детских садах новогодние утренники, но без участия родителей.

Тамбовские лесхозы стали больше производить лесопильной продукции 0 За 11 месяцев 2020 года лесхозы Тамбовской области произвели 27 тысяч кубометров лесопильной продукции, что превышает объемы прошлого года.

В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах» 0 По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».

Проверка недвижимости перед покупкой поможет избежать неприятностей 0 Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке недвижимости необходимо очень тщательно и скрупулезно подходить к проверке объекта перед покупкой.

В Тамбове демонтируют торговые павильоны 0 В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных торговых павильонов, работу проводит профильный комитет администрации города Тамбова.