|
Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизору
Вчера, 10:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Новогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году прошла без зрителей. Гостей из-за соображений безопасности не приглашали, но представление можно посмотреть по телевизору.
Премьерный показ праздника был 31 декабря на детско-юношеском телеканале «Карусель». Сегодня можно посмотреть повторный показ -
в 19.30. Также увидеть представление на телеканале «Карусель» можно будет 13 января в 17.00.
По мнению организаторов, формат праздника без зрителей, введенный из-за соображений безопасности, имеет и свои плюсы: представление смогут увидеть не только те дети, которые получили билеты на главную елку страны, но и все желающие. Зрителей ожидает увлекательное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения, Россию Петровских времен.
Новогоднее представление для детей было впервые организовано в 1953 году и с тех пор ни разу не отменялось. В этом году оно впервые подготовлено с использованием спецэффектов и графики.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.