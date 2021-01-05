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Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизору

Вчера, 10:29
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Новогоднее представление в Государственном кремлевском дворце можно посмотреть по телевизоруНовогодняя елка в Государственном кремлевском дворце в этом году прошла без зрителей. Гостей из-за соображений безопасности не приглашали, но представление можно посмотреть по телевизору.

Премьерный показ праздника был 31 декабря на детско-юношеском телеканале «Карусель». Сегодня можно посмотреть повторный показ -

в 19.30. Также увидеть представление на телеканале «Карусель» можно будет 13 января в 17.00.

По мнению организаторов, формат праздника без зрителей, введенный из-за соображений безопасности, имеет и свои плюсы: представление смогут увидеть не только те дети, которые получили билеты на главную елку страны, но и все желающие. Зрителей ожидает увлекательное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения, Россию Петровских времен.

Новогоднее представление для детей было впервые организовано в 1953 году и с тех пор ни разу не отменялось. В этом году оно впервые подготовлено с использованием спецэффектов и графики.
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