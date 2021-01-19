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В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать медработников
Сегодня, 11:16
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В Тамбовской области разгорелся скандал с приказами руководства Сампурской больницы, согласно которым медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы. Такая постановка вопроса вызвала бурные обсуждения, после чего управление здравоохранения области выступило с заявлением.
«Приказы главного врача об отстранении от работы медицинского персонала отменены», - сообщили в управлении, отметив, что любое медицинское вмешательство может проводиться только с добровольного согласия, нельзя принуждать вакцинироваться.
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