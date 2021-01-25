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Силовики выявили факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей
Вчера, 10:34
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Прокуратурой области совместно с УФСБ выявлен факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей выделенных в рамках грантовой поддержки на профессиональное и дополнительное профессиональное обучение лиц, которые пострадали от коронавирусной инфекции.
В ходе проверки выяснилось, что часть денежных средств ТОГАУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» была израсходована фиктивно. В отчетную финансовую документацию были включены лица, которые якобы прошли переобучение, на самом деле никакую поддержку они не получили.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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