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Могут измениться графики пригородных маршрутов
Вчера, 10:55
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В связи со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых вследствие распространения коронавирусной инфекции могут измениться графики пригородных маршрутов.
Это касается маршрутов в Тамбовском районе транспортных организаций: ООО «Транс-Сервис-Авто», ООО «Тамбов-Авто-Лидер», ООО «Авто-Альянс», чтобы узнать подробности об изменениях графика маршрутов необходимо обратиться в компании.
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