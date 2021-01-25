МЧС: ожидается сильный порывистый ветер 0 МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.

Могут измениться графики пригородных маршрутов 0 В связи со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых вследствие распространения коронавирусной инфекции могут измениться графики пригородных маршрутов.

Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов 0 Вчера врио главы города Тамбова Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов. Студентов интересовало много вопросов, в том числе: развитие областного центра, благоустройство ключевых улиц в городе, о льготах для студентов и другие вопросы.

Силовики выявили факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей 0 Прокуратурой области совместно с УФСБ выявлен факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей выделенных в рамках грантовой поддержки на профессиональное и дополнительное профессиональное обучение лиц, которые пострадали от коронавирусной инфекции.

В области организуют школу для волонтеров, помогающим бездомным животным 0 В городе Тамбове Тамбовской области будет организована школа для волонтеров, помогающим бездомным животным. Проект будет реализовывать местное кинологическое общество «Горг», который получил от Фонда президентских грантов около 500 тысяч рублей.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 Сегодня на территории Тамбовской области местами пройдёт ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с 17.00 и до 23.00 января.

«Разрушение государственности» или «Право на свободу собраний» 0 Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.

Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров обратился к председателю представительного органа Елене Леонове создать рабочую группу для подготовки проекта решения о возвращении прямых выборов главы города Тамбова.

В Тамбове "Камаз" сбил мужчину 0 В городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.

В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях" 0 В Мичуринском районе, около села Старо-Тарбеево прошли учения, касающиеся применения на практике полученных теоретических знаний «Выживание в зимней период» среди команд клубов и учебных заведений области, посвящённые Дню Победы. Учения были организованы Областной федерацией рукопашного боя

Депутаты выступили за создание городского водоканала 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».

В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать медработников 0 В Тамбовской области разгорелся скандал с приказами руководства Сампурской больницы, согласно которым медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы.

В Тамбове временно останутся без электричества десятки домов 0 Сегодня в городе Тамбове в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на электросетях будет отключено электричество в ряде многоквартирных домов

Планируют расчистить 13 км реки Цна 0 В рамках национального проекта «Экология» планируют расчистить 13 км русла реки Цна в Тамбовской области.

Члены конкурсной комиссии выступили за прямые выборы 0 Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Администрация Котовска пытается привлечь коммунистов за собрания 0 Администрация города Котовска подала в суд об оспаривании отказа ОМВД России по городу Котовску в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Андрей Жидкова, который весной 2020 года выступал организатором собраний граждан в городе Котовске.

Пути заноса АЧС в Бондарский район расследуются органами УМВД 0 На производственном участке откорма ООО «Черкизово-Свиноводство» в Бондарском районе выявлены вспышка африканской чумы свининой.

«РКС» отказывается пересматривать отклоненную депутатами концессию 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по вопросу дальнейшей судьбы концессионного соглашения по воде и водоотведению. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, руководители администрации города и потенциальный инвестор – «РКС», которого сейчас в городе