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В Тамбове продолжается борьба с незаконной рекламой
Сегодня, 09:59
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Сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» продолжают очищать город Тамбова от незаконных рекламных конструкций. В частности от рекламы очистили фасад многоквартирного дома на улице Советской.
Кроме того, самовольно размещённые вывески убрали по адресам: Советская, 164/Чичканова 89 и Пензенская, 55.
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