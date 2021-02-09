|
|
Проводятся учения по противодействию терроризму
До 1 марта в воинских частях Тамбовского территориального гарнизона будут проходить тренировки подразделений по противодействию терроризму с использованием военной техники, стрелкового оружия с применением холостых боеприпасов и средств имитации.
Учения будут проходить на территориях воинских частей Тамбова, в том числе на улице Бориса Васильева.
Фото: Юлия Новикова
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
На днях в Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса в количестве 8820 доз. Всего с начала вакцинации первый этап прошли лишь 17 тысяч человек, что составляет менее 2% от численности населения области. Для сравнения в Липецкой области планку в 20 тысяч вакцинированных
По информации Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2020 году с продажи было снято 586 килограммов молочной продукции, которая не соответствовала санитарным и техническим требованиям.
До 1 марта в воинских частях Тамбовского территориального гарнизона будут проходить тренировки подразделений по противодействию терроризму с использованием военной техники, стрелкового оружия с применением холостых боеприпасов и средств имитации.
Руководитель города Тамбова Максим Косенков анонсировал строительство в областном центре муниципального приюта для бездомных собак. В настоящее время определяется участок для строительства, безнадзорных собак в городе станет меньше.
Прокуратурой Тамбовского района вязы на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП на 465 км автодороги Р-22 Каспий, произошедшего в 22-30 09.02.2021.
Открыта запись на регистрацию в проекте «Школа модераторов Тамбовской области».
Вчера в третий раз не состоялся конкурсный отбор на главу города Котовска. Если раньше члены конкурсной комиссии от администрации Тамбовской области не принимали участие в заседаниях, поскольку заболели коронавирусом, то теперь они написали заявления о выходе из комиссии.
В отношении врача одной из тамбовских больниц утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».
В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу присоединения части Донского сельсовета Тамбовского района к областному центру.
В Тамбовской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-12 градусов.
В спортивном зале «Темп» города Мичуринска 5 февраля 2021 г. в 13.30 состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди девушек 2008-2009 гг. р.
В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности
Во время проведения работ по дезинфекции помещений и территории на производственных участках «Откорм 1А» и «Откорм 1Б» ОП Бондарское ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» произошло ухудшение состояния здоровья 4 человек рабочего персонала, после чего они обратились за помощью в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».
В Советском районе города Тамбова недалеко от школы № 11 власти запланировали создать зону отдыха, об этом стало известно во время субботнего объезда руководства муниципалитета.
Вчера на ВЗУ №4 при проведении работ по промывке фильтров произошел технологический сбой, что привело к подаче необезжелезненной воды в систему водоснабжения города Тамбова. В настоящее время авария устранена.
Региональные власти решили усилить меры по профилактики по недопущению африканской чумы свиней.
В Тамбовскую область снова придет арктическое похолодание.
Средняя стоимость путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления на 2021 год в Тамбовской области составит 15 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день.
В настоящее время Федеральная налоговая служба осуществляет отраслевой проект «Общественное питание» в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания в целях увеличения выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие,
В 2020 году вице-губернатор Арсен Габуев на пресс-конференции заявил, что через три года на севере Тамбова должен появиться новый стадион на 15 тысяч зрителей.
Почти на 50 лет был передан в аренду земельный участок пригородного леса компании «Мир приключений» для строительства парка развлечений. На 10 гектарах хвойного леса планируют возвести аттракционы, открыть частный оздоровительный детский лагерь.