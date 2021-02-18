Аномально холодная погода не покидает Тамбовскую область 0 20 февраля на территории Тамбовской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7 и более градусов. В таких условиях важно соблюдать правила поведения, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений.

В ближайшие дни начнется строительство бассейна в Котовске 0 В ближайшие время начнется первый этап строительства спортивного объекта в Котовске - подготовка площадки под бассейн.

В Тамбове произошла крупная авария на водоводе 0 Сегодня в городе Тамбове на улице Советской произошло повреждение чугунного водовода диаметром 600 мм.

Тамбов погрузился в топливный коллапс 0 Последние дни в городе Тамбове сложился поистине топливный коллапс. У единственной метановой заправки в областном центре образовались огромные очереди из автобусов и машин. Из-за технического сбоя перестали работать несколько заправочных колонок. Автомобилисты часами не могут заправить свои машины.

При строительстве детской площадки на Набережной выявлены признаки мошенничества 0 Органами прокуратуры выявлены признаки покушения на мошенничество при исполнении муниципального контракта подрядной организацией ООО «СТИНЭК» по благоустройству сквера в районе ул. Набережной, 32/2. Этот тот самый сквер, который в прошлом году городские власти отказались принимать.

Бывший директор лесхоза пойдет под суд 0 Прокурором утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшего директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получения взятки).

В 2021 году создадут 1500 рабочих мест для организации общественных работ 0 В администрации Тамбовской области взят курс на создание новых рабочих мест. В текущем году в области будет создано не менее 1500 рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ.

Сегодня без электричества останутся более 30 улиц 0 В связи с проведением плановых работ АО «ОРЭС-Тамбов» 17 февраля временно будет обесточено более 30 улиц.

В Тамбове будут наказывать управляющие организации за плохую уборку дворов 0 За последнюю неделю в единую городскую диспетчерскую службу поступило более 450 звонков.

В Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 0 В России каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во многие

В Тамбовской области не хватает прививок от коронавируса 0 В настоящее время прививку от коронавируса сделали более 22,6 тысячи жителей Тамбовской области, 9 тысяч человек завершили вакцинацию.

В Тамбове оборудуют восемь площадок для выгула собак 0 В администрации города Тамбова прорабатывается вопрос создания площадок для выгула собак, которых катастрофически не хватает в областном центре.

Жители деревни Красненькая выступают за присоединение к Тамбову 0 Многие жители деревни Красненькая Донского сельсовета Тамбовского района выступают за присоединение к областному центру. По их мнению, это позволит решить многие социально-экономические вопросы поселка.

МЧС: жителей Тамбовской области ждут аномальные морозы 0 С 15 по 19 февраля в Тамбовской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально-холодная погода.

За выходные автоинспекторы поймали 28 пьяных водителей 0 13 и 14 февраля, на территории Тамбовской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 28 нетрезвых водителей и 15 лиц, управлявших транспортными средствами без прав.

В городе Тамбове планируют провести «народный сход» 0 22 февраля в 12 часов у памятника Зои Космодемьянской в городе Тамбове депутаты-коммунисты планируют провести народный сход под лозунгами: «За: Социализм, Свободу, Справедливость, Равенство» и «Против: Вранья, Воровства, Произвола».

Улицы микрорайона «Солнечный» утопают в снегу 0 Администрация Тамбовского района и Комсомольский сельсовет никак не могут решить вопрос с уличным освещением и уборкой дорог в микрорайоне «Солнечный», который буквально утопает в снегу.

На следующей неделе тамбовчан ждут морозные дни 0 После серьезных температурных колебаний на следующей неделе тамбовчан ждут морозные дни.

С 15 февраля стартует прием документов на главу Тамбова 0 5 февраля 2021 года Тамбовской городской Думой Тамбовской области седьмого созыва принято решение № 122 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области».

Тамбовская область не выполняет «майские указы» по зарплате преподавателям 0 На днях сотрудники Новосибирского научного центра пожаловались Президенту РФ на размер заработной платы: по их словам, она оказалась ниже, чем утверждено положениями «майских указов».