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Аномально холодная погода не покидает Тамбовскую область
Вчера, 15:57
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20 февраля на территории Тамбовской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7 и более градусов. В таких условиях важно соблюдать правила поведения, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8 (4752) 72-99-50.
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