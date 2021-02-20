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В Тамбовской области капитально отремонтируют два ж/д переезда
Сегодня, 08:40
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В 2021 году по линии Юго-Восточной железной дороги будет отремонтировано два железнодорожных переезда: Бокино – Кариан-Строганово, расположенной в рабочем посёлке Знаменка и Кочетовка – Турмасово, проходящим через город Мичуринск.
В ходе работ будет полностью заменено покрытие, переезды оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами.
Фото ЮВЖД
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