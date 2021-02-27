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После аварии некоторые дома остаются без воды
Вчера, 10:03
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Больше 12-ти часов специалисты АО «ТКС» ремонтировали поврежденный участок системы водоснабжения диаметром 600 мм. Повреждение произошло на территории комплекса зданий кинологического центра УМВД по Тамбовской области.
Несмотря на то, что авария была ликвидирована вчера, некоторые дома остаются без водоснабжения, например, на ул. Агапкина, Мичуринская и так далее.
Управляющим компаниям рекомендовано организовать доступ жителей домов к точкам набора воды на первых и цокольных этажах многоквартирных домов.
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