Потребительский кооператив «Союзсберзайм-Тамбов» начали банкротить 0 В отношении кредитного потребительского кооператива «Союзсберзайм-Тамбов» Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру банкротства – наблюдение. Инициатором банкротства выступил Центральный Банк России в связи с наличием задолженности перед участниками кооператива в размере более 27 млн рублей.

В каждом городе или районе будут отлавливать безнадзорных животных 0 Законопроекты закрепляют за органами местного самоуправления полномочия по отлову животных без владельцев, содержания их в приютах для животных, поиск новых владельцев.

После аварии некоторые дома остаются без воды 0 Больше 12-ти часов специалисты АО «ТКС» ремонтировали поврежденный участок системы водоснабжения диаметром 600 мм. Повреждение произошло на территории комплекса зданий кинологического центра УМВД по Тамбовской области.

Тамбовчан ждут температурные качели 0 В первые дни весны жителей Тамбовской области ждут температурные качели, то мороз, то оттепель.

153 млн рублей выделили на сдерживание роста цен на хлеб 0 В соответствии с Распоряжением Правительства России от 22 января 2021 года Тамбовской области из федерального бюджета выделяется 153 млн. рублей на приобретение продовольственной пшеницы и выплату возмещений хлебопекарным предприятиям на реализацию произведенных и реализованных хлеба и

В Тамбове на водоводе произошла очередная авария 0 Сегодня в Тамбове произошло повреждение магистрального водовода, диаметром 600 мм.

В Котовске власти выделили одну квартиру двум семьям 0 В городе Котовске разгорелся скандал с выделением одной квартиры двум семьям, которых должны были переселить из аварийного жилья.

В гордуме обсудили способы избрания главы города 0 Сегодня в Тамбовской городской Думе прошло первое заседание временной комиссии по изучению вопроса о способе (форме) избрания главы города Тамбова. Комиссию создали после предложения депутатов изменить систему выборов высшего должностного лица.

Депутаты готовы согласовать поэтапное повышение тарифов на 50% 0 Вчера комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике, бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы согласовали обновленный проект концессионного соглашения с ООО «ККС» («РКС») на системы водоснабжения и водоотведения, который был повторно внесен администрацией

«Искусственное дыхание»: «Тамбову» пророчат неизбежное прощание с РПЛ 0 Футбольный клуб «Тамбов» стал одним из главных ньюзмейкеров уходящей зимы, но повод для разговорах о нем был далеко не самым приятным.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 Сегодня во второй половине дня Тамбовскую область накроет непогода в виде ледяного дождя - улицы превратятся в каток.

В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу 0 В 2021 году планируется организовать авиарейсы из аэропорта «Тамбов» в Анапу это будет уже шестой рейс из нашего областного центра.

Центр Тамбова хотят застроить многоэтажками 0 Частный сектор в центре города Тамбова в границах улиц Ленинградской, Базарной, Комсомольской и Карла Маркса планируют застроить многоэтажными многоквартирными домами, соответствующий проект опубликован на сайте управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области.

АО «ТСК» заплатило в бюджет более 646 млн. рублей 0 За 2020 год АО «Тамбовская сетевая компания» отчислила в бюджеты разных уровней более 646 млн. рублей.

Два человека пострадали в результате ДТП в Ржаксинском районе 0 За прошедшие выходные дни, с 21 по 23 февраля, на территории Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять участников дорожного движения получили ранения.

Тамбовчане могут подготовиться к Тотальному диктанту-2021 0 С 22 февраля стартовали курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Жители Тамбовской области тоже могут подготовиться к просветительской акции. Бесплатные курсы будут проходить как на базе Пушкинской библиотеке, так и в режиме онлайн.

ИА «Тамбов-информ» поздравляет с Днем защитника Отечества 0 Сегодня вся страна отмечает общенациональный праздник – День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР в суровые годы, тогда он ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-морского флота.

Члены СНТ «Мотор» несколько лет пытаются защитить свои права 0 Вот уже несколько лет члены садового некоммерческого товарищества «Мотор» (Тамбовский район) пытаются защитить свои земельные права. По словам членов товарищества, участок семьи Т. расположен на земле общего пользования, что препятствия для обслуживания линии электропередачи. На спорном земельном

В Тамбовской области полностью вакцинировали 16 тысяч человек 0 В Тамбовской области полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 16145 человек. Кроме того, очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 6100 комплектов поступила в наш регион.

В Тамбове открыли памятник лётчику-штурмовику Ивану Драченко 0 Вчера в городе Тамбове был открыт памятник-бюст Герою Советского Союза, Полному кавалеру ордена Славы, лётчику-штурмовику Ивану Драченко, который летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге.