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В Тамбове вновь снизили давление воды в жилых кварталах

Сегодня, 10:10
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В Тамбове вновь снизили давление воды в жилых кварталах Руководство АО «ТКС» и врип главы города Тамбова Максим Косенков вчера приняли совместное решение о временном снижении давления в жилых кварталах от улицы Свободной в сторону автодороги «Северный обход».

По словам представителей водоканала это вынужденная мера и связана она с ажиотажным разбором воды после аварии, жители в больших объемах стали использовать воду. При этом нужно пополнить запасы воды, необходимые для полноценной работы коммунальных систем города.
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