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Стартовал региональный конкурс для муниципалитетов по поддержке НКО
Сегодня, 09:34
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Управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области объявило о начале приёма заявок от муниципальных образований Тамбовской области, претендующих на предоставление субсидий из бюджета региона на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году.
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» по итогам проведения конкурсного отбора заявок, поступивших от муниципальных образований области, претендующих на предоставление субсидий.
Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципального образования области, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, направленных на оказание поддержки СО НКО.
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