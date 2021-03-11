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Тамбовская область находится на 55 месте по уровню коррупции
Сегодня, 16:55
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Генеральная прокуратура опубликовала информацию об уровне коррупционных преступлений по итогам 2020 года, Тамбовская область в этом списке занимает 55 место. По числу зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ (получение взятки), Тамбовская область - на 74 месте из 85.
В тоже время эксперты фонда «Петербургская политика» отмечают, что в нашем регионе существуют проблемы в отношениях чиновников с правоохранительными структурами. Губернатору Александру Никитину припомнили аресты его заместителей и череду уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.
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