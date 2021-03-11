Тамбовская область находится на 55 месте по уровню коррупции 0 Генеральная прокуратура опубликовала информацию об уровне коррупционных преступлений по итогам 2020 года, Тамбовская область в этом списке занимает 55 место.

В Тамбове перекрёсток Лермонтовской и Пролетарской хотят закольцевать 0 Вчера на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города Тамбова обсуждались итоги 2020 года, а также рассматривался вопрос, как снизить количество ДТП и увеличить трафик городских магистралей.

Сбербанк хочет обанкротить АО «Издательский дом «Мичуринск» 0 Вчера в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ПАО «Сбербанк» о признании банкротом АО «Издательский дом «Мичуринск». Заявленная сумма долга составляет 46 млн рублей.

Бывшего депутата приговорили к шести годам колонии 0 Советский районный суд города Тамбова вынес приговор бывшему депутату Тамбовской городской Думы, руководителю строительной организации ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергею Конобееву, которого признали виновным в совершении преступлений в сфере мошенничества.

В Мичуринске произведут перерасчет платы за воду по 66 улицам 0 Недавно в городе Мичуринске произошло технологическое нарушение функционирования системы водоснабжения: течь стального трубопровода приема питьевой воды из насыпных фильтров станции обезжелезивания, который принадлежит муниципалитету. В этой связи произошло ухудшение качества водоснабжения.

На реконструкцию лагеря «Сосновый бор» нужно 213 млн рублей 0 Временная комиссия по вопросу о возможных вариантах ввода в эксплуатацию детского оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор» осуществила выезд на место.

Депутаты считают необходимым вернуть водоканал городу 0 На фоне перманентных аварий на сетях водоснабжения в городе Тамбове продолжаются жаркие дебаты вокруг судьбы тамбовского водоканала. Последняя авария на водопроводе диаметров 600 мм в северной части областного центра на двое суток оставила около 100 тысяч жителей без воды.

За срыв сроков реконструкции дома-интерната подрядчик заплатит 700 тыс. рублей 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова по результатам проверки исполнения законодательства при реконструкции Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда выявлены нарушения о контрактной системе в деятельности подрядчика - ООО «Гермес».

Датчане планируют продать «Агрокомплекс «Тамбовский» 0 Управляющий более 40 тыс. га земель агрокомплекс «Тамбовский» созданный при участии датских инвесторов может отойти владельцам холдинга «Орловская нива», - сообщает «Коммерсантъ».

Стартовал региональный конкурс для муниципалитетов по поддержке НКО 0 Управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области объявило о начале приёма заявок от муниципальных образований Тамбовской области, претендующих на предоставление субсидий из бюджета региона на софинансирование

Система здравоохранения области возвращается в штатный режим 0 В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией медицинские учреждения Тамбовской области постепенно возвращаются к своей профильной деятельности.

В области смертность превышает рождаемость почти в четыре раза 0 В Тамбовской области вначале 2021 года службы статистики зафиксировали резкое увеличение смертности. По сравнению с периодом прошлого года рождаемость снизилась на 15%, а смертность выросла на 41,5%.

Начался новый суд над Александром Бобровым 0 Вчера в Ленинском районном суде города Тамбова состоялось первое судебное заседание по новому уголовному делу в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.

Тамбовскую область отнесли к числу неустойчивых регионов 0 Фонд «Петербургская политика» опубликовала рейтинг за февраль 2021 года, где среди прочего рассматривается вопрос устойчивости глав регионов с точки зрения их отношений с федеральным центром и правоохранительными структурами.

Принятие проекта концессии с ООО «ККС» снова отложено 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутаты должны были рассмотреть вопрос о заключении скандального концессионного соглашения с ООО «ККС», но вопрос после критики горожан, снова сняли с рассмотрения.

Пять школ искусств стали участниками нацпроекта «Культура» 0 В 2021 году для пяти школ искусств Тамбовской области закупят новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму почти 30 млн рублей. Денежные средства выделены в рамках национального проекта «Культура».

Бездействие рассказовских чиновников стало предметом разбирательства 0 Недавно с рабочим визитом город Рассказово посетил уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, который проинспектировал решение проблемы местной жительницы по ремонту муниципального жилья.

Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6% 0 Денежные доходы населения Тамбовской области в 2020 г. составили 27 615 рублей в месяц, - сообщает Тамбовстат.

Губернатор поздравил женщин с 8 марта 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил с Международным женским днём всех жительниц региона.

Депутаты хотят принять концессию вразрез с позицией горожан 0 Завтра состоится внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, где будет рассмотрен вопрос «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем». Соглашение планируют заключить с ООО «ККС» (общество входит в