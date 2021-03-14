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В Тамбове на ряде участков снизят скоростной режим
Сегодня, 08:47
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Для сокращения количества ДТП на дорогах города Тамбова принято решение на ряде участков снизить скоростной режим, установить новые дорожные знаки.
По информации сотрудников ГИБДД особо опасных участков в городе – 14, в том числе перекрестки ул. Пролетарской и Лермонтовской, Лысогорской и Широкой, К. Маркса и пр. Нового, Гиляровского и Хлеборобной.
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