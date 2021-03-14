В ближайшие дни погода останется весенней 0 В Тамбовскую область приходит весна - теплый атмосферный фронт принес долгожданное потепление.

В Тамбове на ряде участков снизят скоростной режим 0 Для сокращения количества ДТП на дорогах города Тамбова принято решение на ряде участков снизить скоростной режим, установить новые дорожные знаки.

На севере Тамбова вновь произошла коммунальная авария 0 Аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, которые обслуживает АО «ТКС», практически стали перманентными. Из-за порыва на центральном водоводе в северной части города Тамбова затопило ул. Рылеева.

«Новый» автовокзал выставили на продажу 0 Собственник здания автовокзала «новый» в городе Тамбове принял решение продать объект за 200 млн рублей. Площадь помещений составляет 1,9 тысячи квадратных метров, земельного участка – 18,6 тысяч квадратных метров.

За спаивание брата житель Моршанска получил 120 часов работ 0 Суд вынес приговор жителю города Моршанска, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

На трассе под Кирсановом перевернулась легковушка 0 На 94 километре трассы «Тамбов-Пенза» на территории Кирсановского района произошло ДТП.

Следственный комитет устанавливает причину смерти иностранного студента 0 В ночь с 12 на 13 марта в Тамбове в одном из общежитий ТГУ им. Г.Р. Державина скончался иностранный студент из Египта.

В Покрово-Пригородном увековечат память участников ВОВ 0 Из карельского гранита в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района установят мемориальный обелиск в память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Тамбовской области продолжается рост цен на продукты 0 Несмотря на заявления властей о взятии под контроль цен на продукты питания в Тамбовской области продолжают дорожать яйца, овощи и мясо птицы.

Погода на предстоящей неделе будет морозной 0 Тамбовскую область не покидает холодная погода. На предстоящей неделе ночью столбик термометра будет опускаться до минус 11 градусов.

Количество наркопреступлений увеличилось на 20% 0 За 2020 год в Тамбовской было зарегистрировано почти 1350 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Нужно проявить волю и реальную заботу о городе и горожанах 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 9 марта, не был внесён на рассмотрение вопрос заключения концессионного соглашения с ООО «ККС», о котором мы писали ранее и который вызвал серьёзные нарекания, как со стороны тамбовчан, так и профессионального сообщества.

В селе Горелом откроют авторскую пекарню 0 Семья Тютюнниковых из села Горелое Тамбовского района победили в конкурсе бизнес-идей «Шаг к успеху», который проводил региональный Центр координации поддержки бизнеса и торгово-промышленная палата.

Суд принял к производству заявление о банкротстве ФК «Тамбов» 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление ФК «Тамбов» о признании клуба банкротом. Предварительное заседание назначено на 14 апреля 2021 года.

Тамбовская область находится на 55 месте по уровню коррупции 0 Генеральная прокуратура опубликовала информацию об уровне коррупционных преступлений по итогам 2020 года, Тамбовская область в этом списке занимает 55 место.

В Тамбове перекрёсток Лермонтовской и Пролетарской хотят закольцевать 0 Вчера на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города Тамбова обсуждались итоги 2020 года, а также рассматривался вопрос, как снизить количество ДТП и увеличить трафик городских магистралей.

Сбербанк хочет обанкротить АО «Издательский дом «Мичуринск» 0 Вчера в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ПАО «Сбербанк» о признании банкротом АО «Издательский дом «Мичуринск». Заявленная сумма долга составляет 46 млн рублей.

Бывшего депутата приговорили к шести годам колонии 0 Советский районный суд города Тамбова вынес приговор бывшему депутату Тамбовской городской Думы, руководителю строительной организации ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергею Конобееву, которого признали виновным в совершении преступлений в сфере мошенничества.

В Мичуринске произведут перерасчет платы за воду по 66 улицам 0 Недавно в городе Мичуринске произошло технологическое нарушение функционирования системы водоснабжения: течь стального трубопровода приема питьевой воды из насыпных фильтров станции обезжелезивания, который принадлежит муниципалитету. В этой связи произошло ухудшение качества водоснабжения.

На реконструкцию лагеря «Сосновый бор» нужно 213 млн рублей 0 Временная комиссия по вопросу о возможных вариантах ввода в эксплуатацию детского оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор» осуществила выезд на место.