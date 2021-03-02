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На Тамбовскую область надвигаются морозы
Сегодня, 18:59
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В ближайшие дни Тамбовская область окажется во власти антициклона, который принесет серьезное похолодание. В частности в ночь с 7 на 8 марта столбик термометра опустится до минус 15 градусов по Цельсию. Максимальная скорость ветра до 20 м/с.
Такая же погода сохранится в начале следующей недели, после чего своё не упустят атлантические циклоны, несущие потепление.
Фото – Павел Васильев
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