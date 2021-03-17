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В Тамбовской области нужно вакцинировать 60% населения
17 марта 2021
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Вчера в Тамбовской областной Думе прошло заседание совета по вопросам здравоохранения. По информации начальника управления здравоохранения Тамбов области Марины Лапочкиной по коронавирусу ситуация в регионе стабильная. В тоже время заболеваемость внебольничной пневмонией остаётся высокой.
Для победы над коронавирусом необходимо вакцинировать 60% населения, таким образом, будет сформирован коллективный иммунитет. На данный момент Тамбовская область получила 54 512 комплектов вакцины Гам-КОВИД-Вак.
Фото Тамбовская областная Дума
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