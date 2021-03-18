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ДТП в Тамбове: водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу
Вчера на ул. К. Маркса в городе Тамбове произошло ДТП, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan. В результате аварии пассажирка Renault Logan получила ранения и была доставлена в больницу.
Всего за 18 марта в областном центре было зарегистрировано два дорожных происшествия.
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Вчера на ул. К. Маркса в городе Тамбове произошло ДТП, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.
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