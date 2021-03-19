|
Предприниматель нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Тамбов-Моршанск»
Сегодня, 07:44
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях Тамбовское УФАС России выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке пассажирских перевозок.
В ходе проверки было установлено, что предприниматель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «Тамбов-Моршанск» без свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута, то есть фактически нелегально.
Для осуществления подобных перевозок предпринимателю необходимо получить разрешительную документацию.
Фото: ru.freepik.com
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.