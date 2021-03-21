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Сегодня проходит тренировочный экзамен по информатике
Сегодня, 09:30
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Сегодня в Тамбовской области проходит тренировочный экзамен по информатике. В мероприятии примут участие 190 школьников. В апробации задействованы десять пунктов проведения экзамена.
Напомним, до 2020 года участники ЕГЭ по информатике выполняли экзаменационную работу на бумажных бланках. Однако для улучшения проверки навыков обучения по данному предмету и в связи с запросами общественно-профессионального сообщества было принято решение о переводе экзамена в компьютерную форму.
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