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Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорта
Вчера, 09:36
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В администрации города Тамбова обсудили планы реконструкции ул. Коммунальной в городе Тамбове. Архитектурное сообщество «Городские проекты в Тамбове» представило эскизные проекты вариантов благоустройства участка улицы.
В целом ул. Коммунальная останется пешеходной, но с возможностью проезда автотранспорта к торговым объектам. Будут предусмотрены парковочные карманы, освещение и озеленение.
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