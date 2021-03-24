|
Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа
Вчера, 15:32
Комментариев: 0
Версия для печати
Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судом установлено, что между сожителями, произошла пьяная сора. Мужчина стал высказывать подозрения в неверности гражданской супруги. За такие высказывания сожительница нанесла своему «гражданскому» мужу несколько ударов в область брюшной полости, от полученных ранений парень скончался.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.