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Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа

Вчера, 15:32
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Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что между сожителями, произошла пьяная сора. Мужчина стал высказывать подозрения в неверности гражданской супруги. За такие высказывания сожительница нанесла своему «гражданскому» мужу несколько ударов в область брюшной полости, от полученных ранений парень скончался.
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Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа

Вчера, 15:32
0
Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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