|
|
В Тамбове запретили поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую
В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую. В рамках исполнения данного решения на вышеуказанном участке дороги в скором времени появятся дорожные знаки, а на светофорах — контурные стрелки.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.
Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.
В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.
На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения
Сегодня в пятый раз был перенесен конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Котовска.
В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.
Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.
Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.
Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова.
Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.
Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.
На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о ходе выполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Тамбова.
В администрации города Тамбова обсудили планы реконструкции ул. Коммунальной в городе Тамбове.
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвело итоги проверки производственного участка ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном в с. Максимовка в Бондарском районе, где ранее была зафиксирована вспышка чумы свиней.
В ближайшее время в суд будет передано уголовное дело в отношении депутата Тамбовской областной Думы Алексея Жирнова, который обвиняется в присвоении денежных средств своего помощника.
Депутаты Тамбовской городской Думы на ближайшем заседании планируют актуализировать бюджет города на 2021 год.
Сегодня в Тамбовской области проходит тренировочный экзамен по информатике. В мероприятии примут участие 190 школьников. В апробации задействованы десять пунктов проведения экзамена.
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании банкротом АО «ИД «Мичуринск» из-за задолженности в размере 46,1 миллиона рублей.