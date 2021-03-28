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В Тамбове участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта
Сегодня, 09:38
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В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание в рамках деятельности комиссии по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа.
На совещании было отмечено, что участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта, в том числе на маршрутах 45, 30 и 51. Мониторинг показал, что сход с линии автобусов «по техническим причинам» чаще всего приходится на время после 18 часов. Фактически в вечернее время отдельные маршруты остаются без общественного транспорта.
В качестве меры по решению проблемы было предложено провести обновление графика работы общественного транспорта.
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