Под Тамбовом планируют построить поликлинику за 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовском районе в деревне Красненькая планируют построить поликлинику для жителей северной части города за 1,4 млрд рублей.

В областном центре построят новый мемориал 0 Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбове участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание в рамках деятельности комиссии по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа.

Тамбовчан ждет жаркая погода 0 На этой неделе ожидается преимущественно плюсовая температура, но ночью еще будут заморозки. В четверг температура воздуха днем прогреется до 12 градусов тепла.

В Тамбове с приходом весны подтапливает город 0 Администрация города Тамбова в лице сотрудников специализированных служб принимает меры по откачиванию воды с подтопленных улиц. Прежде всего, проблема связана с недостаточной работой ливневой канализации.

В центре Тамбова жители выступают против сноса своих домов 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров озвучил проблему жителей центра города, которых хотят снести, а их территорию застроить многоквартирными элитными домами.

Пассажиры «Северного» жалуются, что не могут оплатить проезд картой 0 Пассажиры автовокзала «Северный» в городе Тамбове пожаловались на принуждение пассажиров администрацией автовокзала использовать наличный расчет при покупке билетов.

Максиму Косенкову сняли судимость 0 Вчера Советский районный суд города Тамбова удовлетворил заявление Максима Косенкова о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ.

В Тамбове запретили поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую 0 В администрации города Тамбова было принято решение в связи с высокой аварийностью перекрестка запретить поворот налево с ул. Сoветской на 1-ю Пoлковую.

Администрация не включила в план ремонта те дороги, которая обещала отремонтировать 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы разгорелись жаркие дебаты вокруг утверждения плана ремонта дорог на 2021 год. Всего 2021 году планируются отремонтировать 48 городских дорог общей протяженностью 280746 тысяч квадратных метров.

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли концессионное соглашение по водоснабжению и водоотведению с ООО «ККС» (входит в холдинг «РКС»). Несмотря на то, что был альтернативный вариант – вернуть водоканал под контроль города, депутаты решили продлить еще на 30 лет отношения

Выборы главы Котовска снова отложили 0 Сегодня в пятый раз был перенесен конкурсный отбор кандидатур на должность главы города Котовска.

В Тамбове готовятся к паводку и возможной эвакуации 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по подготовке областного центра к пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону.

В Тамбове складывается критическая ситуация на коллекторах 0 Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.

Возле детского сада возводят многоэтажку 0 Жители города Тамбова возмущены действиями застройщика, который возле детского сада «Умка» по ул. Подвойского, 6 возводит многоквартирный дом.

Возмущённая высказываниями сожительница убила «гражданского» мужа 0 Вынесен приговор жительнице Токаревского района, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В детские сады завозили фальсифицированную молочную продукцию 0 Зафиксирован очередной факт поставки фальсифицированной молочной продукции в дошкольные образовательные учреждения города Тамбова.

Жители просят прокуратуру запретить деятельность ритуалок и бань в жилых домах 0 Жители города Тамбова продолжают бороться с незаконным размещением в жилых домах учреждений, которым там не место. В частности речь идет о магазинах ритуальных услуг в жилых домах по ул. Чичканова и бани в доме № №14В по улице Чичканова.

Заболеваемость туберкулезом составляет 15,9 на 100 тысяч населения 0 Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Тамбовская область примет участие во всемирной акции «Час земли» 0 В субботу, 27 марта, по всему миру пройдёт экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации. Тамбовская область готовится в очередной раз принять участие в данной акции.