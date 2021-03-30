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Прокуратура выявила факт предоставления недостоверных сведений сотрудником облдумы
Вчера, 10:30
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По итогам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства со стороны начальника отдела Тамбовской областной Думы по факту предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах.
Начальник отдела в 2016-2017 гг. купила квартиру за 5,5 млн рублей, хотя ее доход за предыдущие три года составил только около половины стоимости квартиры. В 2019 году ею был приобретен автомобиль стоимостью более 3 млн. руб. О таких расходах в установленном законом порядке она отчиталась только в 2020 году, что является нарушением законодательства.
По данному факту ей объявили выговор.
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