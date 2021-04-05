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После скандала «Единая Россия» поможет похоронить ветерана ВОВ
Сегодня, 08:46
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На федеральном уровне разгорелся скандал, связанный с организацией похорон ветерана Великой Отечественной войны в Инжавинском районе.
Внучатая племянница ветерана, рассказала порталу «Подъём», что в соцзащите р.п. Инжавино ей отказали в предоставлении помощи в рамках рытья могилы и транспортировки тела от дома до кладбища.
«Пенсионный фонд выделяет по закону на погребение 6 тысяч рублей. Военкомат оплачивает ей стоимость памятника. У администраций районов и сельсоветов по оказанию подобных услуг полномочий нет, и деньги на это не заложены. Где взять деньги на ветерана?», - прокомментировал порталу «Подъём» глава Инжавинского района Геннадий Селезнёв.
После того, как ситуация обрела федеральный масштаб региональные власти сделали свое заявление, что в организации похорон поможет администрация Тамбовской области и местное отделение партии «Единая Россия».
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