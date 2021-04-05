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Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь

Сегодня, 08:59
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Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и СимферопольС 1 июня из аэропорта «Тамбов» возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ100/200 (Бомбардье СиЭрДжи-100/200) - базовая модель семейства региональных реактивных самолетов CRJ (Canadair Regional Jet), разработанного канадской авиастроительной компанией Canadair (позднее - Bombardier) в начале 1990-х годов.

В основном авиарейсы на юг будут организованы два раза в неделю. С расписанием можно ознакомиться на сайте
аэропорта.

Фото Павла Васильева
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