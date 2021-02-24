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» » В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу

В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу

Вчера, 10:57
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В 2021 году планируют организовать рейсы в Анапу В 2021 году планируется организовать авиарейсы из аэропорта «Тамбов» в Анапу это будет уже шестой рейс из нашего областного центра. Кроме того, планируют возобновить полеты в столицу страны.

В прошлом году пассажиропоток через тамбовский аэропорт превысил 24 тысячи человек.
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