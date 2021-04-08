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На Рассказовском шоссе заработали светофоры
Вчера, 09:10
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С сегодняшнего дня, с началом дачного сезона, заработают в штатном режиме светофоры на Рассказовском шоссе. До этого объекты регулирования очерёдности движения транспорта и пешеходов функционировали в мигающем режиме.
Светофоры оборудованы вызывным устройством для включения пешеходных светофоров.
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