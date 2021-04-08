Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»! 0 9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области приняло решение отклонить проект развития застроенной территории в границах ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса.

На Рассказовском шоссе заработали светофоры 0 С сегодняшнего дня, с началом дачного сезона, заработают в штатном режиме светофоры на Рассказовском шоссе.

Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана 0 В суд уйдет уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которых обвиняют в организации наркотрафика на территории Тамбовской области.

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцин 0 Очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 1,8 тыс. доз поступила в Тамбовскую область. В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям региона.

В Тамбове водитель автобуса сбил ребенка 0 Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Гастелло и 40 лет Октября произошло ДТП – водитель автобуса сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

В Мичуринске затопило набережную, которую недавно благоустроили 0 Благоустроенную в прошлом году набережную в городе Мичуринске затопило, в частности нижний ярус.

На строительство поликлиники под Тамбовом никто не заявился 0 Заявку на участие в аукционе на строительство поликлиники в Тамбовском районе не подал ни один подрядчик.

В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова 0 С 12 по 19 мая в Тамбовском драматическом театре пройдет фестиваль имени Н.Х. Рыбакова (возрастные ограничения 12+).

Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь 0 С 1 июня из аэропорта «Тамбов» возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь.

После скандала «Единая Россия» поможет похоронить ветерана ВОВ 0 На федеральном уровне разгорелся скандал, связанный с организацией похорон ветерана Великой Отечественной войны в Инжавинском районе.

В честь 76-й годовщины Победы разрешили проводить мероприятия 0 Глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин принял решение внести изменения в постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности, с целью проведения мероприятий в честь Дня Победы.

Дом на Ленинградской, который был показан на «Первом» пойдет под снос 0 Администрация города Тамбова приняла решение о сносе и расселении жилого дома № 10 по улице Ленинградская.

Бесплатно сдать анализы на антитела в регионе – невозможно 0 Управление здравоохранение Тамбовской области на просьбу жителей региона ввести бесплатные анализы на антитела к COVID-19 отвечает, что согласно Порядку лабораторное исследование на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не предусмотрено.

На Набережной в Тамбове построят ресторан 0 На месте заброшенной кислородной станции на набережной в городе Тамбове построят ресторан, - об этом сообщает «Тамбовская жизнь».

На ликвидацию свалок в Тамбове выделят 5,2 млн рублей 0 Из бюджета города Тамбова на ликвидацию несанкционированных свалок в 2021 году будет выделено 5,2 млн рублей.

Дорогу по ул. Гастелло хотели отремонтировать строительным мусором 0 После того, как председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров потребовал от АО «ТКС» восстановить нарушенное благоустройство во время реконструкции коллектора по ул. Гастелло практически на следующий день начались работы.

В Тамбовской области начали выпускать котлеты для бургеров 0 На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».

Изменился режим работы отдельных светофоров в Тамбове 0 По решению городских властей и при согласовании с дорожной службой в Тамбове изменился режим работы светофора на пересечении ул. Советской и 1-й Полковой, теперь предусмотрена 10-секундная отсечка встречного потока по улице Советской.