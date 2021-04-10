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Водителя, который избил пассажира, будут судить
Вчера, 15:31
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Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя пассажирского транспорта, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, между пассажиром и водителем произошла перепалка на фоне того, что водитель проехал остановку и отказался вернуть пассажиру деньги.
В свою очередь пассажир высказал в адрес водителя претензии и захотел сфотографировать номера машины для написания жалобы. Из-за этого между мужчинами завязалась драка. Обвиняемый избил пассажира, причинив тяжкий вред здоровью.
Фото: sputnik-ossetia.ru
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