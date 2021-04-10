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В Тамбове выставили на продажу здание НИИ «Эфир»
Сегодня, 09:46
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«Ростех» повторно выставил на продажу здание НИИ «Эфир» (город Тамбов). Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники «Эфир» был создан в советские годы для развития местной и всесоюзной промышленности. За годы своей деятельности коллективом института создано более 150 видов новой техники связи, при этом запатентовано более 370 изобретений.
Начальная цена здания установлена в размере 257 млн рублей, но может опуститься до 128, 5 млн рублей.
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