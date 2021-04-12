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Тамбовские лесоводы благоустраивают места отдыха

Вчера, 08:49
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Тамбовские лесоводы благоустраивают места отдыха На территории тамбовских лесов 365 мест для отдыха в лесах. В настоящее время лесоводы благоустраивают данные места: очищают территории от мусора, обновляют малые архитектурные формы, ремонтируют лавочки и беседки.

Места отдыха важны не только для туристов, но и водителей, поскольку через нашу область проходят крупные федеральные автодороги. Многие водители делают остановки для отдыха на трассах, проходящих через лесные массивы.
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