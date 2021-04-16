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В Тамбовской области сгорело еще два дома
Вчера в Моршанском районе в селе Новотомниково сгорело два дома, один из которых был жилым. Пострадавших, по данным МЧС, нет, как и угрозы распространения огня.
Пару дней назад горела кровля здания вагонного депо завода «Милорем» в Мичуринске.
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В микрорайоне «Московский» в городе Тамбове снова кипят страсти. Жители, проживающие по улице Глазкова/Агапкина, обеспокоены новыми планами застройщика построить по улице Мичуринская многоэтажный многоквартирный жилой дом секционного типа с помещениями общественного назначения на первом этаже. В
Сегодня фронтальная система циклона, которая идет с Украины, принесет в Тамбовскую область дожди, местами сильные, в отдельных районах не исключается первая весенняя гроза, пишет Гисметео.
Вчера в Моршанском районе в селе Новотомниково сгорело два дома, один из которых был жилым. Пострадавших, по данным МЧС, нет, как и угрозы распространения огня.
В связи с тем, что жители деревни Красненькая выступили против присоединения к городу Тамбову, ее не будут включать в границы округа. Соответствующее решение принято на совещании в администрации Тамбовской области.
На полигоне под Котовском сотрудники ОМОНа провели военно-спортивные соревнования, в которых приняли участие бойцы четырех спецподразделений.
Член рабочей группы по ЖКХ Общественного Совета Министерства регионального развития РФ, федеральный эксперт Марат Баширов прокомментировал аварию на тамбовской «ТЭЦ», которая произошла на днях.
Сотрудники региональной системы здравоохранения подвели итоги за 2020 год, который оказался сложным для всех, но основной удар на себя приняли именно медработники.
Родители детей просят губернатора снять запрет на присутствие родителей при проведении праздничных мероприятий в детских садах.
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В Сосновском районе в селе Троицкая Вихляйка произошел пожар, в результате которого сгорел 21 дом, в том числе 4 жилых и 13 пустующих домов, а также 4 дачи.
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В Школе фермера продолжаются практические занятия. Так, 12 апреля урок был посвящен обрезке яблонь в интенсивном саду. Практическое занятие проходило в центре развития садоводства имени В.Г.Муханина.
Врип главы города Тамбова Максим Косенков сообщил, что в ближайшие дни в областном центре не планируют завершать отопительный сезон.
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12 и 13 апреля в населённых пунктах Дегтянского сельского совета Сосновского района проходят общественные обсуждения по вопросу внесений изменений в генеральный план сельсовета.
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Администрация города Тамбова ищет собственников гаражей и сараев, расположенных по ул. Астраханская, 176А, 178.
Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя пассажирского транспорта, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.