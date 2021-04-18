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В аэропорту «Тамбов» выявили женщину с наркотиками

Вчера, 09:33
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В аэропорту «Тамбов» выявили женщину с наркотикамиНа днях в аэропорту «Тамбов» сотрудники правоохранительных органов выявили женщину с наркотиками – марихуаной. После чего она была доставлена в отдел полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства).

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
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