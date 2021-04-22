|
Замначальника исправительной колонии наживался на труде заключенных
Сегодня, 09:18
Комментариев: 0
Версия для печати
Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника моршанского исправительного учреждения, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафовали на 25 тыс. рублей.
В течении года исправительное учреждение оказывало услуги индивидуальному предпринимателю по пошиву футболок. Замначальника контролировал производственный процесс и получал от предпринимателя денежные средства за готовые изделия, часть из которых не вносил в кассу учреждения, а шли ему в карман.
Фото: pixabay.com
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.